Delivery Hero kündigt Führungswechsel an

Aspex begrüßte den geplanten Vorstandswechsel und die mögliche Neuausrichtung. Dem Vermögensverwalter ist die im Branchenvergleich geringe Ertragskraft von Delivery Hero ein Dorn im Auge. Er hat daher neben der Ablösung des Mitgründers Östberg auch den Rückzug aus ganzen Regionen gefordert. Den Verkauf der Tochter Foodpanda Taiwan an den Rivalen Grab betrachtet er als nicht ausreichend.

Am Montag hatte Aspex die Aufstockung seines Anteils an Delivery Hero auf 15 Prozent bekannt gegeben. Der Hongkonger Vermögensverwalter erhält dadurch mehr Gewicht auf der Hauptversammlung von Delivery Hero am 23. Juni.