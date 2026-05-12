Delivery Hero kündigt Führungswechsel an

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Delivery Hero beugt sich dem Druck des Großaktionärs Aspex und kündigt einen Führungswechsel an. Niklas Östberg werde zum 31. März 2027 sein Amt aufgeben, teilte der Essenslieferant am Dienstag mit. In der Übergangsphase werde er die angekündigte "Prüfung strategischer Optionen" leiten. Der Aufsichtsrat wolle bis Ende des Jahres einen Nachfolger bestimmen. Die Aktien des Unternehmens verringerten ihre Verluste und notierten zuletzt 0,7 Prozent im Minus.
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Aspex begrüßte den geplanten Vorstandswechsel und die mögliche Neuausrichtung. Dem Vermögensverwalter ist die im Branchenvergleich geringe Ertragskraft von Delivery Hero ein Dorn im Auge. Er hat daher neben der Ablösung des Mitgründers Östberg auch den Rückzug aus ganzen Regionen gefordert. Den Verkauf der Tochter Foodpanda Taiwan an den Rivalen Grab betrachtet er als nicht ausreichend.
Am Montag hatte Aspex die Aufstockung seines Anteils an Delivery Hero auf 15 Prozent bekannt gegeben. Der Hongkonger Vermögensverwalter erhält dadurch mehr Gewicht auf der Hauptversammlung von Delivery Hero am 23. Juni.