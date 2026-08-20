Deere: Baumaschinen fangen Schwäche bei Traktoren auf

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Der weltgrößte Landmaschinenhersteller Deere hat dank einer starken Nachfrage nach Baumaschinen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr konkretisiert. Der US-Industriekonzern rechne nun mit einem Nettogewinn zwischen 4,75 und fünf Mrd. Dollar (4,09 Mrd. und 4,31 Mrd. Euro), teilte Deere am Donnerstag mit. Zuvor lag die Prognosespanne bei 4,5 bis fünf Mrd. Dollar.
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Im abgelaufenen Quartal steigerte das Unternehmen erstmals seit fast drei Jahren wieder seinen Gewinn auf 5,10 Dollar pro Aktie. Der Erfolg sei vor allem durch das Geschäft mit Bau- und Forstmaschinen getragen worden, das sich zum am schnellsten wachsenden Geschäftsbereich entwickelte. Steigende staatliche und private Ausgaben für die Infrastruktur in den USA sowie der massive, KI-getriebene Ausbau von Rechenzentren hätten die Nachfrage angetrieben. Dieser Trend habe Deere geholfen, eine wegen sinkender Agrarerträgen anhaltende Nachfrageschwäche bei seinen großen Traktoren und Mähdreschern auszugleichen.