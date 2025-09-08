Trend Logo
Crédit Agricole: wegen Cum-Cum-Geschäften Millionenstrafe

Dividendenbesteuerung vermieden
©APA/APA/AFP/ABDESSLAM MIRDASS
In Frankreich werden Ermittlungen wegen sogenannter Cum-Cum-Geschäfte gegen die Großbank Crédit Agricole (CA) gegen eine Strafzahlung von rund 88 Mio. Euro eingestellt. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen der Investmenttochter der CA, Cacib, und der französischen Finanzstaatsanwaltschaft sollte vom zuständigen Gericht abgesegnet werden, wie bei der Anhörung vor Gericht am Montag angekündigt wurde.

Bei Cum-Cum-Geschäften wird mit Hilfe einer Bank die Besteuerung von Dividenden vermieden, die von ausländischen Besitzern von Aktien eigentlich zu zahlen ist. Im Fall der Cacib ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen "schwerer Steuerhinterziehung", vor allem, weil die Bank jedes Jahr zur gleichen Zeit tausenden Kunden half, der Steuerzahlung zu entgehen. Die Cacib erklärte bei der Anhörung am Montag, sie habe eine interne Untersuchung der Cum-Cum-Geschäfte eingeleitet und diese Aktivitäten gestoppt.

Die Finanzstaatsanwaltschaft in Frankreich führt nach eigenen Angaben Ermittlungen gegen sechs große Banken wegen des Verdachts von Cum-Cum-Geschäften. Aus Justizkreisen verlautete, es handle sich neben der CA um die BNP Paribas und ihre Vermögensverwaltungstochter Exane, die Société Générale, Natixis und HSBC.

