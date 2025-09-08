Crédit Agricole: wegen Cum-Cum-Geschäften Millionenstrafe

Bei Cum-Cum-Geschäften wird mit Hilfe einer Bank die Besteuerung von Dividenden vermieden, die von ausländischen Besitzern von Aktien eigentlich zu zahlen ist. Im Fall der Cacib ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen "schwerer Steuerhinterziehung", vor allem, weil die Bank jedes Jahr zur gleichen Zeit tausenden Kunden half, der Steuerzahlung zu entgehen. Die Cacib erklärte bei der Anhörung am Montag, sie habe eine interne Untersuchung der Cum-Cum-Geschäfte eingeleitet und diese Aktivitäten gestoppt.

Die Finanzstaatsanwaltschaft in Frankreich führt nach eigenen Angaben Ermittlungen gegen sechs große Banken wegen des Verdachts von Cum-Cum-Geschäften. Aus Justizkreisen verlautete, es handle sich neben der CA um die BNP Paribas und ihre Vermögensverwaltungstochter Exane, die Société Générale, Natixis und HSBC.