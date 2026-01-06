Chinas Zentralbank stellt Zinssenkungen für 2026 in Aussicht

Die Notenbank will zudem die Binnennachfrage ankurbeln. Zugleich sollen Finanzrisiken entschärft werden, um ein stabiles Wachstum zu unterstützen und dem neuen Fünfjahresplan einen soliden Start zu ermöglichen. Man werde "flexibel und effizient verschiedene geldpolitische Instrumente wie die Senkung der Mindestreservesätze und der Zinssätze nutzen, für ausreichend Liquidität sorgen, ⁠die Finanzierungsbedingungen insgesamt relativ günstig halten und ein angemessenes Wachstum der Gesamtkredite sowie eine ausgewogene Kreditvergabe steuern", hieß es in einer Erklärung nach einer Arbeitssitzung.

Im Dezember hatte die Zentralbank die Leitzinsen (LPR) den siebenten Monat in Folge unverändert gelassen. Die Notenbank erklärte nun zudem, sie werde den Wechselkurs des Yuan "auf einem angemessenen und ausgewogenen Niveau" grundsätzlich stabil halten. Der Reservesatz gibt vor, wie viel Kapital ⁠Banken als Sicherheit halten müssen. Je geringer dieser Satz ist, umso mehr Kredite können die Geldinstitute vergeben.