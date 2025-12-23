Chinas BIP-Wachstum nur halb so hoch wie offiziell angegeben

Dem Bericht zufolge beläuft sich die nicht erfasste Nachfragelücke auf rund eine halbe Billion Dollar. Das chinesische Statistikamt reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Autoren verweisen auf einen Widerspruch in den offiziellen Daten. Diese zeigten zwar einen Rückgang der Anlageinvestitionen, während die Bruttokapitalbildung aber immer noch einen positiven Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) geleistet haben soll. "Die Geschichte des chinesischen Wirtschaftswachstums 2025 hängt davon ab, ob die Investitionen in der zweiten Jahreshälfte nur zurückgingen oder einbrachen", heißt es in dem Bericht. "Die Geschichte kennt ⁠keine Beispiele für Volkswirtschaften, die ein reales BIP-Wachstum von fünf Prozent verzeichnet haben, während sie wie China seit zehn aufeinanderfolgenden Quartalen mit einer anhaltenden Deflation konfrontiert waren. Wir bezweifeln, dass China die erste ist."

Die Anlageinvestitionen in Straßen, Schienen, Wohnungen und Fabriken seien nach einem starken Jahresbeginn mit einem Plus von 4,2 Prozent im ersten Quartal bis Juni ins Minus gerutscht und bis Oktober um 12,2 Prozent eingebrochen. Den jüngsten offiziellen Daten zufolge sanken sie von Jänner bis November um 2,6 Prozent, was vor allem auf einen Rückgang der Immobilieninvestitionen um 15,9 Prozent zurückzuführen war.

Für 2026 schätzt die Rhodium Group das Wachstum ⁠der Wirtschaft Chinas auf nur noch 1 bis 2,5 Prozent. Dies liegt deutlich unter der Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) von 4,5 Prozent. "Die Fehlkalkulation für Chinas Wirtschaft hält schon zu lange an", so die Denkfabrik. "Und geht immer in die ⁠gleiche Richtung der Übertreibung."