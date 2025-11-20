China belässt Leitzins unverändert

Nach einer Reihe schwacher Konjunkturdaten hat der Druck auf die Regierung zugenommen, die Wirtschaft stärker anzuschieben. "Eine Senkung des Leitzinses wäre hilfreich, aber es scheint im Moment keine hohe Kreditnachfrage in der Wirtschaft zu geben", sagte Analyst Jeremy Zook von Fitch Ratings. "Die politische Verantwortung liegt eher auf der fiskalischen Seite." Damit könne die Wirtschaft effektiver gestützt werden.

Die Neuvergabe von Krediten durch chinesische Banken war im Oktober überraschend stark zurückgegangen. Haushalte und Unternehmen schrecken aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten und der Handelsspannungen zwischen China und den USA davor zurück, weitere Schulden aufzunehmen.