US-Handelsdefizit sinkt um fast ein Viertel

Die Importe sanken um 5,1 Prozent auf 340,4 Milliarden Dollar. Dagegen wuchsen die Exporte um 0,1 Prozent auf 280,8 Milliarden Dollar. Die Daten sollten ursprünglich bereits am 7. Oktober veröffentlicht werden. Dies musste aber wegen des erst kürzlich beendeten 43-tägigen "Shutdowns" der US-Regierung verschoben werden.

US-Präsident Donald Trump ist das hohe Handelsdefizit ein Dorn im Auge. Er hat deshalb hohe Zölle auch gegen befreundete Länder verhängt. Der Oberste Gerichtshof ließ bei einer Anhörung über die Rechtmäßigkeit von Trumps Vorgehen Zweifel anklingen.