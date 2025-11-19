Adobe kauft KI-Marketingspezialisten Semrush

Semrush bietet eine Künstliche Intelligenz (KI) an, die Unternehmen unter anderem bei der Entwicklung von Werbekampagnen und in sozialen Medien unterstützt. Außerdem analysiert sie die Wahrnehmung von Marken durch KI-Modelle wie ChatGPT von OpenAI oder Gemini von Google. Adobe hat neben der Bildbearbeitung Photoshop auch die Layout-Software InDesign im Angebot. Darüber hinaus können Kunden über die Adobe Experience Cloud Daten analysieren. Wegen des verschärften Wettbewerbs bei KI-gestützten Bildbearbeitungs- und Grafikprogrammen haben Adobe-Aktien seit Jahresbeginn knapp 30 Prozent an Wert eingebüßt.