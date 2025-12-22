Britische Wirtschaft erzielt Mini-Wachstum im 3. Quartal

Die britische Notenbank Bank of England (BoE) ‌hatte vergangene Woche für das laufende vierte Quartal eine Stagnation vorausgesagt. Sie geht jedoch davon aus, dass ⁠das zugrundeliegende Wachstumstempo bei etwa 0,2 Prozent pro Quartal liegt. Die Währungshüter der Bank of England hatten ihren ‌Leitzins angesichts der zuletzt deutlich zurückgehenden Inflation vorige Woche gesenkt - von 4,00 auf 3,75 ‍Prozent.

Das Defizit in der Leistungsbilanz fiel im ​dritten Quartal mit 12,1 Mrd. Pfund (13,8 Mrd. Euro) deutlich geringer aus als erwartet. Ökonomen hatten mit ​21,1 Mrd. Pfund gerechnet. Das Defizit entsprach ‌1,6 ⁠Prozent der Wirtschaftskraft, nach 2,8 Prozent im Frühjahr.