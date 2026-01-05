Bosch erwartet Milliardenumsätze mit Software

©APA/APA/dpa/Bernd Weißbrod
Der Technologiekonzern Bosch rechnet bis Anfang der nächsten Dekade mit einem Umsatz von mehr als 6 Mrd. Euro aus Software und digitalen Diensten. Rund zwei Drittel davon sollen auf die Autozuliefersparte Mobility entfallen, erklärte Bosch am Montag zur Elektronikmesse CES in Las Vegas. Für sogenannte By-Wire-Systeme für Bremse und Lenkung - also softwarebasierte elektronische statt mechanisch-hydraulische Steuerung - erwartet Bosch bis 2032 mehr als 7 Mrd. Euro Umsatz.
von
Die USA seien für Bosch ein wichtiger und strategischer Wachstumsmarkt, sagte Nordamerika-Chef Paul Thomas. So werde die Kooperation mit dem US-Softwareriesen Microsoft fortgesetzt, um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Fertigungsindustrie weiterzuentwickeln. Ein neues Projekt ist die Kooperation mit dem Start-up Kodiak AI, mit dem Bosch standardisierte Hard- und Software für fahrerlose Lastwagen entwickeln will. Bis Ende 2027 will der Stiftungskonzern mehr als 2,5 Mrd. Euro in KI investieren.