Bosch erwartet Milliardenumsätze mit Software

Die USA seien für Bosch ein wichtiger und strategischer Wachstumsmarkt, sagte Nordamerika-Chef Paul Thomas. So werde die Kooperation mit dem US-Softwareriesen Microsoft fortgesetzt, um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Fertigungsindustrie weiterzuentwickeln. Ein neues Projekt ist die Kooperation mit dem Start-up Kodiak AI, mit dem Bosch standardisierte Hard- und Software für fahrerlose Lastwagen entwickeln will. Bis ⁠Ende 2027 will der Stiftungskonzern mehr als 2,5 Mrd. Euro in KI investieren.