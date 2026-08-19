Boom bei E-Rezepten stimmt DocMorris zuversichtlicher

Für das Gesamtjahr rechne er daher nun mit einem Umsatzwachstum von neun bis 13 Prozent und einem bereinigten operativen Verlust zwischen 10 und 17,5 Mio. Franken (10,6 bis 18,6 Mio. Euro). Das Ziel, in der zweiten Jahreshälfte operativ die Gewinnschwelle zu erreichen, bestätigte Finanzvorstand Daniel Wüest. In den ersten sechs Monaten sei der Umsatz um 12,5 Prozent auf 627,8 Mio. Franken gestiegen, während sich der bereinigte operative Verlust (EBITDA) auf 10,9 Mio. Franken mehr als halbierte. Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) sei um 38,3 Prozent in die Höhe geschossen, der Bereich Digital Services wuchs um gut 71 Prozent.