Boeing rechnet mit Flugzeug-Boom in Indien und Südasien

Die vorherige Prognose des Unternehmens ging von einer Nachfrage von 2.835 Jets aus. Von den nun erwarteten Flugzeugen seien 395 Großraumjets und 2.875 Schmalrumpfflugzeuge.

Indien und Südasien haben sich zu einem der am schnellsten wachsenden Luftfahrtmärkte der Welt entwickelt, allen voran die Airlines Indigo und Air India. Indien ist nach den USA und China der drittgrößte Inlandsmarkt und gilt als der am schnellsten wachsende. An den anderen großen Märkten der Welt erneuerten Fluggesellschaften ihre Flotten nur statt sie zu vergrößern, erklärte Ashwin Naidu, Boeings Marketingchef für die Region. "Indien tut genau das Gegenteil." Das Land müsse jedoch auch seine Luftfahrtinfrastruktur ausbauen, um mit der wachsenden Reisenachfrage Schritt zu halten. Bisher konzentriere sich der Flugverkehr auf die Metropolen Delhi und Mumbai mit einem Marktanteil von zusammen mehr als 30 Prozent.