Abo

Boeing erhält Großaufträge zum Jahresstart

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Aviation Capital Group bestellte 50 Flugzeuge vom Typ 737 Max
 © APA/APA/AFP/POOL/JENNIFER BUCHANAN
©APA/APA/AFP/POOL/JENNIFER BUCHANAN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der angeschlagene US-Flugzeughersteller Boeing hat knapp zwei Wochen nach Neujahr seinen zweiten und dritten Großauftrag des Jahres hereingeholt. Der Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group habe 50 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max bestellt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Seattle mit. Wenig später gab die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines den Kauf von 30 Boeing-Langstreckenjets von Typ 787 "Dreamliner" bekannt. Hinzu kämen Optionen über weitere 30 Jets der Reihe.

von

Schon vergangene Woche hatte die Fluggesellschaft Alaska Airlines 105 Mittelstreckenjets in der Langversion 737 Max 10 und fünf Großraumjets vom Typ 787 "Dreamliner" bestellt. Vor zwei Jahren war eine 737 Max 9 von Alaska Airlines nur knapp einer Katastrophe entgangen, als sie im Flug ein türgroßes Rumpfteil verlor. Boeing musste sich daraufhin strengen Kontrollen und Beschränkungen durch die US-Luftfahrtbehörde FAA unterwerfen.

Am späten Nachmittag will Boeing seine Auftrags- und Auslieferungsbilanz des vergangenen Jahres veröffentlichen. Marktführer Airbus hat seine Zahlen bereits am Montag vorgelegt.

RENTON - USA: FOTO: APA/APA/AFP/POOL/JENNIFER BUCHANAN

TO GO WITH AFP STORY by Elodie MAZEIN "Boeing aims to lift MAX quality control at Renton factory"

Über die Autoren

Logo