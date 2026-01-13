Boeing erhält Großaufträge zum Jahresstart

Schon vergangene Woche hatte die Fluggesellschaft Alaska Airlines 105 Mittelstreckenjets in der Langversion 737 Max 10 und fünf Großraumjets vom Typ 787 "Dreamliner" bestellt. Vor zwei Jahren war eine 737 Max 9 von Alaska Airlines nur knapp einer Katastrophe entgangen, als sie im Flug ein türgroßes Rumpfteil verlor. Boeing musste sich daraufhin strengen Kontrollen und Beschränkungen durch die US-Luftfahrtbehörde FAA unterwerfen.

Am späten Nachmittag will Boeing seine Auftrags- und Auslieferungsbilanz des vergangenen Jahres veröffentlichen. Marktführer Airbus hat seine Zahlen bereits am Montag vorgelegt.