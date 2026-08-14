Birkenstock-Großaktionär L Catterton trennt sich von Aktien

Birkenstock kündigte an, selbst Aktien für bis zu 500 Millionen Dollar zu kaufen und danach einzuziehen. Die Birkenstock-Aktie war am Donnerstag an der New Yorker Börse um zwölf Prozent gestiegen, nachdem das Unternehmen angesichts der starken Nachfrage seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben hatte. Nachbörslich gaben die Papiere 3,7 Prozent auf 39,50 Dollar nach.

L Catterton hält nach LSEG-Daten bisher noch 54 Prozent an Birkenstock. Rechnerisch entspricht das Volumen der Platzierung knapp einem Viertel der Beteiligung, sodass der Finanzinvestor sich auf einen Minderheitsanteil von rund 40 Prozent zurückziehen könnte. Arnault selbst hält über seine Familienholding Financiere Agache 5,6 Prozent. L Catterton hat seit dem Börsengang von Birkenstock im Oktober 2023 jedes Jahr im Sommer ein größeres Aktienpaket verkauft: 2024 für 756 Millionen Dollar, 2025 für 941 Millionen Dollar.