BASF: Lieferengpässe wegen Rhein-Niedrigwasser

© AFP, KIRILL KUDRYAVTSEV, Apa home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Chemiekonzern BASF spürt die Folgen des extremen Niedrigwassers am Rhein. Zwar gebe es bisher keine signifikanten Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis im laufenden Jahr, sagte Vorstandschef Markus Kamieth am Montag in Ludwigshafen. Mit jeder weiteren Woche der Dürre steige jedoch das Risiko von Produktionsunterbrechungen. "Und wir haben auch schon unsere Kunden informiert, dass wir bei einigen Produkten nicht mehr voll lieferfähig sind."

von APA Teilen