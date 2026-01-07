Trend Logo
Autoproduktion von Stellantis in Italien sank 2025 deutlich

Die Produktion des italienisch-französischen Autobauers Stellantis ist im Jahr 2025 in Italien auf 379.706 Fahrzeuge gesunken, was einem Rückgang von 20 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Besonders stark betroffen waren Personenwagen mit 213.706 produzierten Einheiten, ein Minus von 24,5 Prozent, während die Nutzfahrzeuge mit 166.000 Stück um 13,5 Prozent zurückgingen, berichtete die Metallgewerkschaft FIM CISL am Mittwoch.

Einzig das Werk in Turin Mirafiori verzeichnete einen Produktionsanstieg. Ferdinando Uliano, Chef von FIM CISL, betonte, dass sich die Produktion in weniger als zwei Jahren halbiert habe - 2023 waren noch 751.384 Fahrzeuge hergestellt worden. Er mahnte, die Umsetzung des neuen Industrieplans zu beschleunigen, und unterstrich die Notwendigkeit von Investitionen und neuen Modellen.

Laut Uliano hätte das Ergebnis noch schlechter ausfallen können: Der Produktionsstart des hybriden Fiat 500 im Standort Turin Mirafiori und des neuen Jeep Compass in Melfi im letzten Quartal 2025 habe geholfen, einen Teil der Verluste auszugleichen. Ohne diese neuen Modelle wäre der Rückgang noch deutlicher gewesen, insbesondere nach dem Einbruch von etwa einem Drittel der Autoproduktion in den ersten neun Monaten des Jahres. Auch die Nutzfahrzeuge trugen positiv bei und erholten sich im letzten Quartal um rund zehn Prozentpunkte.

Auf Werksebene war Turin Mirafiori mit einem Plus von 16,5 Prozent der einzige Standort mit positiven Zahlen. Alle anderen Werke verzeichneten zweistellige Rückgänge.

