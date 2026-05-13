Austriacard mit gutem ersten Quartal

Die DNP plant ein "freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot" in bar zu 10 Euro pro Austriacard-Aktie. Ein "Memorandum of Understanding" der beiden Unternehmen sei bereits unterzeichnet, hieß es weiter. Der Deal scheint fast in trockenen Tüchern: Hauptaktionär Nikolaos Lykos habe sich verpflichtet, das Angebot in Bezug auf seine Beteiligung von ca. 74,6 Prozent anzunehmen. Im vierten Quartal soll die Transaktion abgeschlossen sein. Austriacard ist ein B2B-Anbieter für sichere Daten, Smart Cards und Zahlungslösungen.