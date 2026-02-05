Aurubis peilt weiterhin ausgeglichenen Finanzmittelfluss an

Die Prognose für das operative Vorsteuerergebnis hatten die Hamburger wegen höherer Metallpreise und einer guten Kupfernachfrage bereits Ende Jänner angehoben. Seither rechnet Aurubis-Chef Toralf Haag für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 mit einem operativen Vorsteuerergebnis von 375 bis 475 Millionen Euro, statt zuvor avisierten 300 bis 400 Millionen Euro.

Im ersten Geschäftsquartal fiel der operative Vorsteuergewinn - wie ebenfalls bereits bekannt zwar um fast ein Fünftel auf 105 Millionen Euro. Das lag aber an reduzierten Schmelz- und Raffinierlöhnen für die Verhüttung von Kupferkonzentraten, höheren Abschreibungen sowie einem vorgezogenem geplanten Wartungsstillstand am Standort Hamburg. Der Gewinn unter dem Strich fiel laut Mittelung vom Donnerstag um knapp ein Fünftel auf 81 Millionen Euro.