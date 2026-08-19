ATX verliert 0,7 Prozent, Quartalszahlen im Fokus

Für einzelne größere Kursbewegungen abseits der ATX-Werte sorgten in Wien neue Quartalsergebnismeldungen. Aktien des Flughafen Wien stiegen nach gut aufgenommenen Zahlen um 4,0 Prozent und waren damit die Tagesgewinner im ATX Prime. Der Flughafen-Betreiber hat im ersten Halbjahr 2026 seinen Nettogewinn um 7,0 Prozent auf 123,2 Mio. Euro gesteigert. Als Gründe dafür werden Kostendisziplin und ein starkes Auslandsgeschäft angegeben, das den Passagierrückgang am Standort Wien ausgeglichen habe. Der Umsatz stagnierte hingegen mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 529,3 Mio. Euro.

Die gemeldeten Zweitquartalszahlen des Airport-Betreibers hatten den Analysten der Erste Group zufolge die Markterwartungen übertroffen. Positiv werten die Experten zudem, dass das Unternehmen trotz des schwierigen geopolitischen Umfelds seine Jahresprognose angehoben hat.

FACC verloren nach Meldung von Ergebnissen hingegen 4,5 Prozent. Der Luftfahrtzulieferer steigerte seinen Umsatz im ersten Halbjahr um 8,6 Prozent auf 526 Mio. Euro, während das operative Ergebnis (EBIT) um 38 Prozent auf 25,3 Mio. Euro zulegte. Die Zahlen lagen laut den Erste-Analysten im Rahmen der Erwartungen. Auch bei der FACC werten die Analysten die gemeldete Verbesserung des Geschäftsausblicks aber positiv.

Steyr Motors legten trotz der Meldung eines Halbjahresverlusts 1,8 Prozent zu. Allerdings hat die Aktie schon zu Wochenbeginn nach einer Gewinnwarnung rund ein Viertel an Wert eingebüßt.

Insgesamt hielten sich die meisten Kursbewegungen in engen Grenzen. An der Spitze des ATX lagen OMV mit einem Kursplus von 1,5 Prozent. Auch an anderen Börsen fanden sich Ölwerte angesichts der jüngsten Ölpreisanstiege unter den größten Gewinnern. Unter Druck kamen dem europaweiten Trend folgend die Titel der Finanzwerte RBI und VIG und büßten 3,7 bzw. 2,4 Prozent ein.

Die am Mittwoch gemeldeten Inflationsdaten für die Eurozone waren wie erwartet ausgefallen wirkten sich nicht merklich an den Börsen aus. Mögliche Impulse könnte die nach Handelsschluss in Europa noch anstehende Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle zur vergangenen Zinsentscheidung der US-Notenbank liefern. Die sogenannten "Minutes" könnten Aufschluss über die Diskussionen innerhalb des Offenmarktausschusses der Notenbank liefern, schreiben die Analysten der Helaba.