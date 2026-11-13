"Ausschlaggebend für den Preisanstieg im Oktober 2026 waren noch immer die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten, in deren Folge sich insbesondere die Großhandelspreise für Energieprodukte erhöhten", erklärten die Statistiker.

Mineralölerzeugnisse verteuerten sich dabei um 47,6 Prozent. Ebenfalls bedeutend für die Entwicklung im Vorjahresvergleich war der Preisanstieg im Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (+21,2 Prozent). Für chemische Erzeugnisse ging es preislich um 18,6 Prozent nach oben.

Der Großhandel dient als eine Art Scharnier zwischen Herstellern und Endkunden. Preisveränderungen kommen später und dann zumindest teilweise bei den Konsumenten an. Die Verbraucherpreise legten in Deutschland im Oktober um 2,8 Prozent zu und damit nicht mehr so stark wie im Vormonat mit damals 3,3 Prozent. Ausschlaggebend für den gedämpften Preisauftrieb war der staatliche Tankrabatt, der erst seit Anfang Oktober greift. Rekordhohe Preise für Benzin und Diesel sowie teures Heizöl hatten die Verbraucherpreise im September so kräftig nach oben getrieben wie seit knapp drei Jahren nicht mehr.