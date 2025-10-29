Microsoft dank Cloud-Sparte mit überraschend starken Zahlen

"Daher investieren wir weiterhin verstärkt in KI", sagte Microsoft-Chef Satya Nadella. Microsoft wird 2025 voraussichtlich 120 Milliarden Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur stecken.

Der operative Gewinn stieg im Berichtszeitraum den Angaben zufolge um 24 Prozent auf 38 Milliarden Dollar. Das Nettoergebnis wuchs ähnlich stark auf 4,13 Dollar je Aktie.