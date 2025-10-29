Microsoft dank Cloud-Sparte mit überraschend starken Zahlen

©APA/APA/AFP/NICOLAS TUCAT
Der wachsende Bedarf an Rechenkapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) hat Microsoft zu einem überraschend starken Quartalsergebnis verholfen. Der Konzernumsatz sei um 18 Prozent auf 77,7 Milliarden Dollar (66,81 Mrd. Euro) gestiegen, teilte der Softwarekonzern am Mittwoch mit. Die Cloud-Sparte Azure sei sogar um 40 Prozent gewachsen.
"Daher investieren wir weiterhin verstärkt in KI", sagte Microsoft-Chef Satya Nadella. Microsoft wird 2025 voraussichtlich 120 Milliarden Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur stecken.
Der operative Gewinn stieg im Berichtszeitraum den Angaben zufolge um 24 Prozent auf 38 Milliarden Dollar. Das Nettoergebnis wuchs ähnlich stark auf 4,13 Dollar je Aktie.