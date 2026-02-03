Amazon sichert sich Strom aus neuem RWE-Windpark

© APA/APA/dpa/Sven Hoppe home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Onlinehändler Amazon hat mit dem Energiekonzern RWE einen Stromabnahmevertrag über 110 Megawatt (MW) aus dem geplanten deutschen Offshore-Windpark Nordseecluster B geschlossen. Mit dem CO2-freien Strom will Amazon sein Ziel vorantreiben, bis 2040 klimaneutral zu werden, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Der Windpark, der rund 50 Kilometer nördlich der Insel Juist entsteht, soll in diesem Teilabschnitt 2029 den kommerziellen Betrieb aufnehmen.

