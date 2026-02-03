Amazon sichert sich Strom aus neuem RWE-Windpark

©APA/APA/dpa/Sven Hoppe
Der US-Onlinehändler Amazon hat mit dem Energiekonzern RWE einen Stromabnahmevertrag über 110 Megawatt (MW) aus dem geplanten deutschen Offshore-Windpark Nordseecluster B geschlossen. Mit dem CO2-freien Strom will Amazon sein Ziel vorantreiben, bis 2040 klimaneutral zu werden, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Der Windpark, der rund 50 Kilometer nördlich der Insel Juist entsteht, soll in diesem Teilabschnitt 2029 den kommerziellen Betrieb aufnehmen.
Die Vereinbarung ist Teil einer im Juni 2025 geschlossenen strategischen Partnerschaft beider Konzerne und die erste dieser Art außerhalb der USA.