Allianz erhöht Gewinnprognose

Der Versicherungskonzern Allianz steuert in diesem Jahr auf einen neuen Rekordgewinn zu. Nach guten Geschäftszahlen in den ersten neun Monaten hat der größte deutsche Versicherer seine Prognose für dieses Jahr erhöht. Der operative Gewinn wird mit "hoher Wahrscheinlichkeit" bei 17 bis 17,5 Mrd. Euro liegen, wie der Dax-Konzern mitteilte. Zuvor war die Allianz von 15 bis 17 Mrd. Euro ausgegangen. Die neue Prognose steht wie immer unter Vorbehalt.
Schon im vergangenen Jahr hatte der Konzern einen operativen Rekordgewinn von gut 16 Mrd. Euro erzielt. Die Allianz beschäftigt weltweit 156.000 Menschen. In den ersten neun Monaten legte der operative Gewinn von 11,8 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 13,1 Mrd. zu. Die detaillierten Kennzahlen will der Vorstand am Vormittag veröffentlichen.
