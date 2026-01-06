Alcon wird US-Unternehmen Staar Surgical nicht übernehmen

Vorläufige Schätzungen eines Stimmrechtsberaters hätten ergeben, dass die für den Verkauf von Staar an Alcon notwendigen Ja-Stimmen nicht hätten erreicht werden können, teilte Staar am Dienstagnachmittag mit. Daher beabsichtige Staar, den Fusionsvertrag mit Alcon zu kündigen. Die Aufkündigung der Vereinbarung hat laut Angaben von Staar für keine der beiden Parteien finanzielle Folgen. Es müssten keine Kündigungszahlungen geleistet werden.

An der Börse waren die Reaktionen zum abgeblasenen Zusammenschluss unterschiedlich. Während die Aktien von Alcon an der Schweizer Börse 2,6 Prozent auf 65,22 Franken zulegten, rasselten die an der US-Techbörse Nasdaq gehandelten Staar-Aktien bis zuletzt zwölf Prozent abwärts.