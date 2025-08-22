Air Liquide will Gase-Anbieter aus Südkorea übernehmen

© APA/APA/AFP/KIRAN RIDLEY home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Gas-Konzern Air Liquide will den südkoreanischen Anbieter DIG Airgas übernehmen. Mit dem bisherigen Eigentümer, einem Infrastrukturfonds der australischen Bank Macquarie, hat sich der französische Konzern dazu auf einen Unternehmenswert von 2,85 Milliarden Euro geeinigt, wie er in Paris mitteilte. Durch den Deal baue Air Liquide die eigene Marktposition in Südkorea deutlich aus. Den Angaben zufolge soll die Übernahme in der ersten Hälfte 2026 vollzogen werden.

