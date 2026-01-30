Adidas übertrifft Prognosen mit Rekordumsatz

Die Bruttomarge lag bei 51,6 (2024: 50,8) Prozent. Dabei habe Adidas sowohl die von der US-Regierung verhängten Zölle als auch negative Währungseffekte von mehr als einer Milliarde Euro weggesteckt, hieß es in der Mitteilung.

Mit einem Aktienrückkauf will Adidas-Chjef Björn Gulden nun dem trotz der florierenden Geschäfts schleppenden Aktienkurs auf die Sprünge helfen. Von Anfang Februar an sollen eigene Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro erworben und danach eingezogen werden. Zuletzt hatte Adidas vor vier Jahren eigene Papiere zurückgekauft. Die Aktie war vergangene Woche auf ein Jahrestief gesunken und schloss am Donnerstag mit 143,50 Euro nur knapp darüber.