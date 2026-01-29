Abo

Abschreibungen trüben STMicro-Bilanz

STMicroelectronics leidet unter Krise der Automobilindustrie
 © APA/APA/AFP/POOL/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
©APA/APA/AFP/POOL/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
Abschreibungen haben den Gewinn von STMicroelectronics im vierten Quartal überraschend deutlich gedrückt. Der französisch-italienische Chipkonzern legte am Donnerstag jedoch einen Ausblick über Markterwartungen vor und nährte damit Hoffnungen auf eine Erholung des Geschäfts. Der Reingewinn brach demnach im vierten Quartal um zwei Drittel auf 125 Millionen Euro ein. Darin enthalten seien Abschreibungen von 141 Mio. Euro im Zusammenhang mit der laufenden Restrukturierung.

Rechnet man diese Belastungen heraus, lag das Ergebnis dagegen über den Analystenprognosen. Der Umsatz stagnierte im Berichtszeitraum bei 3,33 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal stellte STMicro Erlöse von 3,04 Milliarden Dollar in Aussicht.

Der Halbleiterhersteller leidet ähnlich wie der deutsche Rivale Infineon unter einer schwachen Nachfrage der Automobilindustrie. Hinzu kommt die Verunsicherung durch die unberechenbare US-Zollpolitik. Aus diesem Grund streicht das Unternehmen mehrere Tausend Stellen und legt einige ältere Werke still. Gleichzeitig investiert es verstärkt in seine moderneren und ertragsstärkeren Fertigungsanlagen.

Anleger reagierten positiv auf die vorgelegen Zahlen. STMicro-Aktien stiegen zur Eröffnung der Pariser Börse um 4,7 Prozent.

