Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) verbesserte sich im Jahresvergleich um 4,2 Prozent auf 392,8 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg unterdessen um 4,4 Prozent auf 291,1 Mio. Euro. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stieg aufgrund von niedrigeren Ertragsteuerzahlungen sowie dem Abbau von Forderungen auf 305,5 Mio. (Vorjahreszeitraum: 268,0 Mio.) Euro.

Das Passagieraufkommen legte in den ersten drei Quartalen 2026 in der Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice leicht zu und stieg um 0,7 Prozent auf insgesamt 33.111.562 Passagiere. Wachstumstreiber waren die Auslandsbeteiligungen: Am Flughafen Malta gab es ein Plus von 14,5 Prozent auf 8.749.247 Reisende. Am Flughafen Kosice legte das Passagierwachstum um 32,1 Prozent auf 883.514 Fluggäste zu. Am Standort Wien-Schwechat hingegen war die Passagierentwicklung rückläufig und ging um 4,5 Prozent auf 23.478.801 Reisende zurück.

Gründe für den Passagierrückgang am Standort Wien sind laut Unternehmen die "deutliche Reduktion des Low-Cost-Angebots" sowie die "Auswirkungen des anhaltenden Nahost-Konflikts". Dieser Trend setze sich fort, auch im Oktober sei die Fluggästezahl in Wien um 7,7 Prozent zurückgegangen. Unterdessen lege das jährliche Passagierwachstum in Europa um durchschnittlich 2,4 Prozent zu, verwies Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger auf Zahlen des Luftfahrtverbands ACI. "Damit dieses Wachstum - und damit die Fluggäste - nicht an Wien vorbeifliegen, muss der heimische Luftfahrtstandort konkurrenzfähiger werden. Daher braucht es dringend eine Abschaffung oder Reduktion der Flugabgabe", forderte Jäger.

Die Zahl der Flugbewegungen am Flughafen Wien sank von Jänner bis September 2026 um 5,0 Prozent auf 172.547 Starts und Landungen. Der durchschnittliche Sitzladefaktor stieg in den ersten drei Quartalen leicht auf 81,1 Prozent. Das Frachtaufkommen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 237.983 Tonnen (Luftfracht und Trucking, +2,0 Prozent). Dabei erzielte vor allem die Fracht mit medizinischen Gütern ein deutliches Plus von 15,6 Prozent auf 3.823 Tonnen.

Die Flughafen Wien AG bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr, vorausgesetzt dass es zu "keinen weiteren geopolitischen Auswirkungen" oder "massiven Verkehrsbeschränkungen" kommt. Das Unternehmen rechnet für 2026 mit einem Umsatz von rund 1,08 Mrd. Euro, einem EBITDA von rund 425 Mio. Euro sowie einem Periodenergebnis vor Minderheiten von rund 220 Mio. Euro. Die Investitionen werden bei rund 330 Mio. Euro erwartet. Aufgrund der starken Verkehrsentwicklung in Malta und Kosice geht die Flughafen-Wien-Gruppe weiterhin von insgesamt rund 42,5 Mio. Passagieren aus, beim Standort Flughafen Wien wird mit rund 30,5 Mio. Fluggästen gerechnet.