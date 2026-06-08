Uber vor Start mit Robotaxis in London

Der Transportanbieter Uber braucht für den Start der Robottaxis noch die Freigabe durch die britische Verkehrsaufsicht. Zu Beginn werden noch Sicherheitsfahrer:innen an Bord sein. Die Autos nutzten Technologie des britischen Start-ups Wayve, teilte Uber am Montag mit.

Wayve-Chefin Kaity Fischer sagte, es sei das erste Mal, dass Passagiere in Großbritannien ein autonomes Fahrzeug nutzen könnten. Zunächst seien noch Sicherheitsfahrer an Bord.