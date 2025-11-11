Alternative Antriebe überholen Verbrenner bei PKW-Neuzulassungen

Die Österreicher und Österreicherinnen haben in den ersten zehn Monaten 2025 wieder kräftig neue Pkw gekauft. Von Jänner bis Oktober wurden laut Statistik Austria 239.594 Personenkraftwagen (Pkw) neu zum Verkehr zugelassen, was einem Zuwachs von 12,5 Prozent (26.590 Pkw) zum Vergleichszeitraum 2024 entspricht. Getrieben wird der Verkauf gemäß der Statistik von alternativen Antrieben mit einem Plus von 60,1 Prozent.

Die Zahl der neuzugelassenen Pkw mit Benzin-Hybridantrieb stieg zum Vergleichszeitraum um 45,4 Prozent (79.718; +24.908). Bei Elektro-Autos beläuft sich das Plus auf 40,1 Prozent (51.316; +14.694). Auch bei den Neuzulassungen von Diesel-Hybrid-Pkw gab es einen Zuwachs von 6,0 Prozent (12.910; +730).

Bei den Pkw mit konventionellen Antrieben gab es hingegen ein Minus von 12,6 Prozent auf 95.648 Neuzulassungen. Laut Statistik Austria um ein Viertel weniger Pkw mit Dieselantrieb (28.517; −9.663) neu zugelassen. Bei Benzinfahrzeugen lag der Wert bei Minus 5,7 Prozent (67.131; −4.068) gingen um 5,7 Prozent zurück.

Fast zwei Drittel der Pkw-Neuzulassungen von Jänner und Oktober 2025 entfielen auf Unternehmen, 37,0 Prozent auf Private.

Die beliebtesten Marken Österreichs waren VW (Anteil von 14,2 Prozent), Skoda (10,9 Prozent), BMW (6,9 Prozent) und Audi (6,2 Prozent). Markante Zuwächse im zweistelligen Bereich weisen Cupra (+87,3 Prozent), Dacia (+23,1 Prozent), Skoda (+22,4 Prozent) und Hyundai (+21,2 Prozent) auf.