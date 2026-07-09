Business Travel: Schneller ans Ziel

Für Unternehmerinnen und Unternehmer ist Zeit oft die wertvollste Ressource. Bei Flugreisen geht viel davon nicht in der Luft, sondern am Boden verloren – etwa beim Einchecken, auf langen Wegen durch überfüllte Terminals oder bei An- und Weiterreise. Wer mit Jetfly reist, profitiert neben hohem Komfort auch von verkürzten Abläufen: Die Reise richtet sich nach dem eigenen Terminplan, das Gepäck wird direkt übernommen, der Einstieg erfolgt ohne Umwege. Wenn ein Passagier später eintrifft oder sich ein Meeting verschiebt, kann der Flugplan kurzfristig angepasst werden. Zusätzlich kann man näher an dem Ziel landen, da durch das Teileigentum eines Pilatus Flugzeuges,bis zu drei Mal mehr Flughäfen angeflogen werden können.

Jetfly macht den Einstieg in diese Welt besonders einfach. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist Europas Marktführer in der privaten Luftfahrt und bietet ein umfassendes Serviceportfolio, welches von Fractional Ownership und On-Demand-Charter über Aircraft Management, Pilotentraining und Wartung bis hin zu Flugzeughandel reicht. Die Gruppe beschäftigt rund 500Mitarbeitende, darunter 250 fest angestellte Pilotinnen und Piloten. Rund 550 Owner – also Teileigentümerinnen und Teileigentümer – nutzen die expandierende Flotte regelmäßig. Insgesamt wurden bereits mehr als 250.000 Flugstunden absolviert.