Business Travel: Schneller ans Ziel

Der smarte Weg, in Europa zu reisen: Jetfly verbindet Teileigentum an einem Flugzeug mit dem Zugang zu der größten zivilen Pilatus-Flotte der Welt, die neben großen internationalen Airports auch kleinere Flughäfen und -felder anfliegen können. So kommen Reisende näher an ihr Ziel – sicher, komfortabel und ohne unnötige Wartezeiten.
250
fest angestellte Pilotinnen und Piloten
500
Mitarbeitende
250.000+
geleistete Flugstunden
70+
eigene Flugzeuge
Für Unternehmerinnen und Unternehmer ist Zeit oft die wertvollste Ressource. Bei Flugreisen geht viel davon nicht in der Luft, sondern am Boden verloren – etwa beim Einchecken, auf langen Wegen durch überfüllte Terminals oder bei An- und Weiterreise. Wer mit Jetfly reist, profitiert neben hohem Komfort auch von verkürzten Abläufen: Die Reise richtet sich nach dem eigenen Terminplan, das Gepäck wird direkt übernommen, der Einstieg erfolgt ohne Umwege. Wenn ein Passagier später eintrifft oder sich ein Meeting verschiebt, kann der Flugplan kurzfristig angepasst werden. Zusätzlich kann man näher an dem Ziel landen, da durch das Teileigentum eines Pilatus Flugzeuges,bis zu drei Mal mehr Flughäfen angeflogen werden können.
Jetfly macht den Einstieg in diese Welt besonders einfach. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist Europas Marktführer in der privaten Luftfahrt und bietet ein umfassendes Serviceportfolio, welches von Fractional Ownership und On-Demand-Charter über Aircraft Management, Pilotentraining und Wartung bis hin zu Flugzeughandel reicht. Die Gruppe beschäftigt rund 500Mitarbeitende, darunter 250 fest angestellte Pilotinnen und Piloten. Rund 550 Owner – also Teileigentümerinnen und Teileigentümer – nutzen die expandierende Flotte regelmäßig. Insgesamt wurden bereits mehr als 250.000 Flugstunden absolviert.
Teileigentum mit Flottenzugang
Das Fractional-Ownership-Modell verbindet die Freiheit, die ein Privatflugzeug bietet, mit größerer Flexibilität, verlässlicher Verfügbarkeit und exzellentem Service. Kundinnen und Kunden erwerben einen Anteil an einem Flugzeug und erhalten dadurch Zugang zur gesamten Jetfly-Flotte. Die Anteilsgröße richtet sich nach dem individuellen Bedarf. Viele Owner nutzen zwischen 35 und 70 Flugstunden pro Jahr, größere Anteile können deutlich mehr jährliche Flugzeit abdecken. Jetfly übernimmt den operativen Teil und kümmert sich um Crew, Training, Wartung, Flugplanung, technische Betreuung und Kundenservice. Für die Owner bleibt der zeitliche und organisatorische Aufwand jeder Reise so gering wie möglich. Die Verfügbarkeit ist an 365 Tage im Jahr gegeben, Reservierungen werden innerhalb weniger Stunden bestätigt.
Über eine eigene mobile App können Eigentümer und Eigentümerinnen Flüge buchen, kostenlose Empty-Leg-Möglichkeiten in Echtzeitein sehen sowie Sitzplätze und Betriebskosten teilen. Für Unternehmerinnen und Unternehmer kann das bedeuten: ein Termin in Vorarlberg am Vormittag, am Nachmittag zurück in Wien und am nächsten Tag ein Standortbesuch in Norditalien oder Süddeutschland – ohne Umwege über große Luftfahrtdrehkreuzeund mit der Möglichkeit, rechtzeitig zum Abendessen wieder zuHause zu sein. Die Kostenstruktur ist auf Transparenz ausgelegt. Owner zahlen lediglich für die tatsächlich geflogene Zeit.Für Positionierungsflüge, kurzfristige Flugplanänderungen, Stornierungen oder Peak-Day-Reisen fallen keine zusätzlichen Kosten an. Auch freie Positionierungsflüge können von Teileigentümerinnen und Teileigentümern kostenlos genutzt werden.
Mehr Flughäfen, kürzere Wege
Ein zentraler Vorteil der Jetfly-Flotte liegt in ihrer Flexibilität. Die Modelle PC-12 und PC-24 des Schweizer Herstellers Pilatus können neben großen internationalen Airports auch kleinere Flughäfen, kurze Pisten und Flugplätze in besonderen Lagen anfliegen. Damit erreichen Jetfly Owner mehr als 3.500 Flughäfen und Flugfelder in Europa, darunter Courchevel, Gstaad-Saanen, La Môle-Saint-Tropez oder den Lido von Venedig. InÖsterreich eröffnen sich dadurch besondere Möglichkeiten.
Der Flugplatz St. Johann in Tirol bringt Owner näher an Kitzbühel, Going, Ellmau und die Kitzbüheler Alpen. Zell am See erleichtert den Zugang zum Pinzgau, nach Kaprun und in eine der wichtigsten alpinen Regionen Österreichs. Hohenems-Dornbirn liegt nahe am Vorarlberger Rheintal, an Liechtenstein undan der Ostschweiz.
Eine Flotte für unterschiedliche Streckenprofile
Die Jetfly-Flotte umfasst mehr als 70 Flugzeuge: 52 Pilatus PC-12, 17 Pilatus PC-24, drei Cirrus Jets und zwei Falcon 7X. Die Pilatus PC-12 bietet Platz für sechs bis acht Passagiere. Sie benötigt rund 650 Meter Landestrecke und gilt als eines der zuverlässigsten und vielseitigsten Geschäftsreiseflugzeuge Europas. Dank seines einmotorigen Turboprop-Designs verbraucht der PC-12 deutlich weniger Treibstoff als viele vergleichbare Business Jets.
Die Pilatus PC-24 erweitert dieses Konzept mit acht Sitzplätzen, die benötigte Landestrecke beträgt rund 850 bis 900 Meter.Beide Flugzeugtypen bieten dank großzügiger Cargo Door Platz für Gepäck, aber auch Golfbags oder Skiausrüstung. Der Cirrus Jet ergänzt die Flotte als kompakter Personal Jet für bis zu vier Reisende. Für Langstreckenflüge erweitert die Falcon 7X das Angebot: Sie bietet 11.000 Kilometer Reichweite und Platz für bis zu zwölf Passagiere.
Sicherheit und Verlässlichkeit
Vertrauen ist in der Luftfahrt essenziell. Deshalb arbeitet Jetfly nur mit fest angestellten Pilotinnen und Piloten, die laufend weitergebildet werden. Strenge Qualitätskontrollen und Sicherheitsrichtlinien gehören zum operativen Standard. Am Jetfly-Hauptsitz in Luxemburg arbeiten rund 200 Luftfahrtspezialistinnen und -spezialisten, darunter das Owner-Service-Team als persönliche Ansprechpartner für die Owner. Zusätzlich betreibt die Gruppe zwei Inhouse-Wartungszentren in Deutschland und Großbritannien. Im Hintergrund unterstützt Jetfly den Betrieb durch digitalisierte Flugoperationen, Flottenmonitoring, Maintenance Management und datenbasierte Wartungsplanung. Owner profitieren von einer umfassenden Kombination aus Sicherheit, Diskretion, Verfügbarkeit, Flexibilität und persönlicher Betreuung – und erhalten Zugang zu einer gesamten Flotte für ihre privaten und geschäftlichen Reisen.