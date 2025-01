Es ist die fünfte Zinssenkung seit Sommer 2024, und vermutlich ist es nicht die letzte. Denn Handelskonflikte mit den USA unter Präsident Donald Trump könnten die schwache Wirtschaft im Euroraum, die im vierten Quartal 2024 stagnierte, zusätzlich unter Druck setzen. Zugleich könnten die von Trump angedrohten Zölle allerdings die Inflation anheizen, die die Euro-Währungshüter mittelfristig bei 2,0 Prozent halten wollen.

Die erneute Senkung der Leitzinsen hat Folgen für Sparer. Bekommen Geschäftsbanken weniger Zinsen für bei der EZB geparkte Gelder, senken sie die Tages- und Festgeldzinsen für ihre Kundschaft.

Die EZB senkt nicht nur den Einlagenzins, sondern auch den Zins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können: von 3,15 auf 2,9 Prozent. Niedrigere Leitzinsen stützen tendenziell die Wirtschaft: Kredite werden erschwinglicher, Firmen und Privatleute - etwa Hausbauer - kommen günstiger an Finanzierungen.

Das sollte der Konjunktur helfen. Die Wirtschaft in der Eurozone hat vor der Jahreswende auch wegen der anhaltenden Schwäche Deutschlands stagniert. Das Bruttoinlandsprodukt verharrte im vierten Quartal auf dem Niveau des Vorquartals, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat mitteilt. Im Sommerquartal war noch ein Wachstum von 0,4 Prozent herausgesprungen. Für das Gesamtjahr 2024 ergibt sich daraus ein Plus von 0,7 Prozent in der Währungsunion.

Dass es nicht zu mehr reichte, liegt an der Dauerflaute von Europas größter Volkswirtschaft: In Deutschland schrumpfte das BIP sowohl im vierten Quartal als auch 2024 insgesamt um 0,2 Prozent. „Deutschland wird immer mehr abgehängt “, sagte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger.

In Frankreich fiel die Wirtschaftsleistung zwar im vierten Quartal um 0,1 Prozent, doch reichte es im Gesamtjahr immerhin zu einem Wachstum von 1,1 Prozent. Spanien gelang auch wegen des Tourismusbooms sogar ein Plus von 3,2 Prozent, während auch Italien mit 0,5 Prozent zumindest noch ein kleines Wachstum schaffte.