Zwei Frauen für Rosenbauer-Aufsichtsrat

Gernot Hofer wurde zum neuen Vorsitzenden bestellt. Er löst Christian Reisinger ab, der aus dem Kontrollgremium ausgeschieden ist. Neu in den Aufsichtsrat wurden in der ordentlichen Hauptversammlung Martina Scheibelauer und Cornelia Zeinler gewählt.

Martina Scheibelauer ist seit 2017 unternehmerisch tätig und geschäftsführende Gesellschafterin einer Beteiligungs- und Managementgesellschaft. Zuvor bekleidete sie leitende Funktionen bei renommierten Finanzinstituten, darunter UniCredit Bank Austria und Vescore, sowie bei internationalen Banken wie JPMorgan Chase, Société Générale und der Raiffeisen Zentralbank Österreich.

Cornelia Zeinler ist seit 2018 Mitglied der Geschäftsleitung der Principal Vermögensverwaltung AG und verantwortet den Bereich Private Markets. Zuvor war sie als Mitglied der Konzernleitung und Head of Asset Management tätig und verfügt über eine fundierte juristische und wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung.

Gernot Hofer gehört seit 2025 dem Rosenbauer-Aufsichtsrat an. Florian Hutter, Vertrauter von Großaktionär Mark Mateschitz, ist nunmehr sein Stellvertreter. „Mit der Neuaufstellung des Aufsichtsrates setzt Rosenbauer auf eine ausgewogene Kombination aus internationaler Erfahrung, Finanzkompetenz und unternehmerischem Know-how“, hieß es in einer Aussendung.