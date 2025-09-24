Rosenbauer-CEO Ottel: Der Unbequeme

Der Rollenwechsel vom CFO eines Stahlkonzerns zum CEO eines Fahrzeugherstellers sollte ihm der Papierform nach nicht schwer fallen. Ottel hat neben Betriebswirtschaft an der WU Wien auch Maschinenbau an der TU Wien studiert, in seiner Voestalpine-Frühphase war er in der Automotivsparte der Linzer tätig.

Seinen ersten Job nach dem Studium hatte er jedoch bei Haas Waffelmaschinen. Diese Expertise brachte ihm ab 2006 auch ein Aufsichtsratsmandat beim Waffelerzeuger Manner ein. Manner-Vorstand Hans Peter Andres erinnert sich an Ottel als jemand, der dem Familienpatriarchen Carl Manner „mit Geduld und Einfühlsamkeit, aber auch Beharrlichkeit, klarer Zahlensprache und Härte“ begegnete: „Wenn er trotz guter und richtiger Argumente nicht gehört wurde, ging er Konflikten nicht aus dem Weg.“

Das gezeichnete Bild vom unbequemen Ottel, der im Aufsichtsrat offen Probleme ansprach und Kritik übte, kontrastiert jedoch merkwürdig mit einer hohen Empfindlichkeit in eigener Sache. Andres: „Er reagiert eher mimosenhaft, wenn er selber kritisiert wird.“

In der Voestalpine lief es ähnlich. Seine eigenen Teams hatte er immer hinter sich, viele verehrten ihn als „schrägen Vogel im positiven Sinn“, wie ein langjähriger Mitarbeiter sagt. In der Vorstandsetage jedoch krachte es häufig. Als der damalige Boss Eder 2007 ein großes Stahlwerk in Rumänien ins Visier nahm („Projekt Edelweiß“), war es Ottel, der sich in der Vorstandssitzung der Stimme enthielt. Jahre später stimmte er einer Großinvestition in eine neue Eisenschwamm-Fabrik im texanischen Corpus Christi zwar zu. Mit ausufernden Baukosten sorgte das 2015 eröffnete Werk jedoch für wachsende Spannungen insbesondere zwischen Eder und ihm.

Publizistisch schlugen sich die „Oberösterreichischen Nachrichten“ auffällig oft an Ottels Seite: „Mit Aufsichtsratschef Eder bleibt die Vergangenheit, die Zukunft geht“, kommentierte die Zeitung anlässlich seines Abgangs.

Keiner der beiden Manager will sich zu diesem Thema äußern.

Beim trend-Besuch in Leonding lässt sich Ottel nicht anmerken, dass er nun kleinere Brötchen bäckt. Er hat keinen Chauffeur mehr, und um wie viel weniger er verdient, wird erst mit dem nächsten Rosenbauer-Vergütungsbericht klar sein. 2024 erhielt der dreiköpfige Rosenbauer-Vorstand weniger als Ottel alleine als CFO in seinem letzen Jahr 2023/24, wo er rund zwei Millionen Euro verdiente. Dazu kam eine Abfindung in Höhe von drei Millionen Euro. Und zusätzlich wird er sich dank Altvertrags auch über eine satte Betriebspension freuen können.