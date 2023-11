Die Kreditgeber haben kürzlich schon einmal vorsorglich bei einem auf Sanierungen spezialisierten Wiener Rechtsanwalt wegen eines Mandats angefragt. Sie wollen es aber vorerst ohne Troubleshooter versuchen. Rosenbauer arbeitet mit dem Wiener Consulter Management Factory unter Geschäftsführer Thomas Tschol, der "maßgeschneiderte Lösungen für kritische Situationen" (Homepage) bietet.

Konzernsprecher Kiesenhofer sieht jedoch keinen Konflikt mit den Banken, man sei in ständigem Austausch. Und er weist darauf hin, "dass ein Teil des Eigenkapitals auch aus dem gesteigerten Ergebnis kommen kann".

So unbegründet ist die Erwartung einer besseren Zukunft nicht. Neben den Lieferkettenproblemen litt Rosenbauer darunter, dass fast alle Kunden aus dem öffentlichen Sektor kommen, wo Fixpreise üblich sind - was bei einem plötzlichen Inflationsanstieg zu Verlusten führt. "Mittlerweile haben wir die Preise in zwei Jahren um 35 Prozent erhöht, was sich erst zeitverzögert im Ergebnis ausdrücken wird", erklärt Kiesenhofer.

Außerdem musste Rosenbauer bei seinem Panther -einem Löschfahrzeug für Flughäfen und die große Cashcow - durch die Pandemie einen deutlichen Absatzrückgang hinnehmen, weil die Airports weniger investierten. Das dreht sich jetzt wieder. Diese Flaute hat aber auch Probleme in der Kostenstruktur des Konzerns aufgedeckt, die noch nicht völlig im Griff sind.

Erschwerend kommt hinzu, dass die neuen Elektrolöschfahrzeuge von Rosenbauer einen hohen Entwicklungs-und Wartungsaufwand erfordern, die Erlöse momentan aber noch eher gering sind. Auch das kann sich mittelfristig ändern.

Für CEO Sebastian Wolf ist die Lage dennoch ungemütlich. Wenn der Turnaround nicht wie erhofft gelingt, dann fällt das auf ihn zurück und nicht mehr direkt auf ein Familienmitglied.

Der Artikel ist der trend. PREMIUM Ausgabe vom 27.10.2023 entnommen.