Aktionäre segnen Umbau im Rosenbauer-Aufsichtsrat ab

Nach der Zustimmung der Aktionäre wird die Mehrheitsaktionärin Robau Beteiligungsgesellschaft künftig drei Aufsichtsratsmitglieder stellen - Gernot Hofer, CEO der Invest Unternehmensbeteiligungs AG, Florian Hutter, Geschäftsführer der Mark Mateschitz Beteiligungs AG, und Friedrich Roithner, Geschäftsführer der Pierer Konzerngesellschaft.

Sie lösen die bisherigen Aufsichtsräte Jörg Astalosch, Bernhard Matzner und Martin Zehnder ab. Unverändert bleiben Stefan Wagner und Christian Reisinger sowie die vom Betriebsrat entsandten Mitglieder Rudolf Aichinger, Christian Altendorfer und Wolfgang Untersperger in dem Gremium. In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Christian Reisinger am Dienstag zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt, Hofer wird sein Stellvertreter. Reisinger folgt Astalosch in der Funktion des Vorsitzenden nach.

Hinter der Robau Beteiligungsgesellschaft steht ein Konsortium rund um KTM-Macher Stefan Pierer, Mark Mateschitz sowie die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Dieses hat Anfang März mittels einer Kapitalerhöhung die Mehrheit an dem Feuerwehrausrüster übernommen. Laut Informationen auf der Rosenbauer-Homepage hält Robau derzeit einen Anteil von 55 Prozent an dem Unternehmen.