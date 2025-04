Rosenbauer: Neuer CEO und Umsatzplus

„Ausgehend vom soliden Auftragsbestand und basierend auf den Initiativen der letzten beiden Jahre erwartet der Rosenbauer-Vorstand für 2025 einen Umsatz von zirka 1,5 Milliarden Euro, die EBIT-Marge soll über 6 Prozent liegen“, teilte der Feuerwehrausrüster mit. Donnerstagabend nach der Aufsichtsratssitzung wurde bekannt gegeben, dass Robert Ottel zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde. Er folgt auf Sebastian Wolf, der aus dem Konzern ausscheidet. Der frühere voestalpine-Vorstand Ottel wird sein Mandat am 22. April 2025 antreten. Seine Bestellung erfolgte auf drei Jahre.

Bei Rosenbauer stand zuletzt Dauereinsatz am Programm. Der Einstieg des Robau-Konsortiums rund um den Red Bull-Erben Mark Mateschitz, den Industriellen Stefan Pierer sowie zwei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zuzuordnende Firmen bei Rosenbauer wurde am 5. März abgeschlossen. Am 12. März hatte Rosenbauer nach vollzogener Kapitalerhöhung mit seinen wesentlichen Kreditgebern eine Refinanzierung in Höhe von 330 Mio. Euro finalisiert. Am 1. April schließlich hatten die Aktionäre den Umbau im Rosenbauer-Aufsichtsrat abgesegnet. Die Mehrheitsaktionärin Robau stellt künftig drei Aufsichtsratsmitglieder.