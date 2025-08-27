Gastkommentar: Wahres Engagement beginnt im Kopf

Dort, wo junge Menschen Gestaltungsspielräume haben – etwa in der Kunst und Kreativwirtschaft, in NGOs oder Start-ups – zeigen sie oft ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Einsatz. Selbstverwirklichung ist dabei kein Luxus, sondern der Motor für Engagement. Und dieser Motor funktioniert dort, wo Sinn erfahrbar ist.

Es geht also nicht um eine „Generationenfrage“. Es geht um Führung. Denn auch ältere Mitarbeitende verlieren Motivation, wenn sie sich nur noch als austauschbares Rädchen im System erleben. Engagement entsteht nicht durch Boni oder aufwendige Mitarbeiterevents, sondern durch Resonanz: das Gefühl, gehört, gesehen und gebraucht zu werden.

Das bestätigen auch neurowissenschaftliche Erkenntnisse: Gute Führung ist nicht „nice to have“, sie hinterlässt Spuren im Gehirn. Eine aktuelle Studie der Universität Graz zeigt, dass allein die Vorstellung einer inspirierenden, unterstützenden Führungskraft messbare Aktivierungen im Belohnungssystem des Gehirns auslöst, insbesondere in Putamen und Thalamus, also dort, wo Motivation und Handlungsbereitschaft entstehen. Je glaubwürdiger und entwicklungsorientierter eine Führungskraft erlebt wird, desto stärker die neuronale Reaktion. Engagement beginnt also buchstäblich im Kopf, und gute Führung wirkt tiefgehender, als man glaubt.

Führung ist keine reine Frage von Talent oder Erfahrung. Sie muss als Kompetenz erkannt und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Wer führt, muss Verantwortung übernehmen – für Zielklarheit, Kommunikation und Zusammenarbeit in der Umsetzung. Und nicht zuletzt auch für die eigene, nachhaltige Wirkung nach innen und außen.