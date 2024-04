Familie zuerst : Dimon stellt die Familie an die oberste Stelle seiner Prioritätenliste, was die Bedeutung von persönlichem Glück und Unterstützung unterstreicht.

Vorausschauend handeln : Als anerkannter Experte an der Wall Street hat Dimon mehrere Turbulenzen vorhergesehen, was ihm und seinen Investoren geholfen hat, Krisen zu überstehen.

Eigenverantwortung übernehmen: Ein prägender Moment in seiner Karriere war, als er beschloss, nie wieder für seinen damaligen Arbeitgeber zu arbeiten, nachdem ein Wochenende ruiniert wurde. Dies führte ihn dazu, seinen MBA an der Harvard Business School zu machen und seine beeindruckende Karriere im Bankwesen zu starten. Doch nicht nur diese Entscheidung, sondern auch eine Vorbild zu fungieren, versteht Dion unter Eigenverantwortung übernehmen - "Lead by example".