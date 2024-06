In einer sich rasant verändernden Welt stehen Führungskräfte vor immer neuen Herausforderungen. Eine aktuelle Studie des Future of Leadership Institute in Budapest, verfasst von Serban Toader, beleuchtet die notwendigen Fähigkeiten und Eigenschaften, die zukünftige Führungskräfte benötigen, um in einem hochdynamischen Umfeld erfolgreich zu sein.

Toader ist seit 2007 Senior Partner bei KPMG in Rumänien und Moldawien und Mitglied des Akademischen Beirats der Akademie für Wirtschaftsstudien. Zudem ist er Co-Gründer des Future of Leadership Institute.

Die im Mai 2024 veröffentlichte Studie "Acing Leadership of the Future: A Proposed Archetype", die auf qualitativen Interviews mit siebzehn erfahrenen Führungskräften basiert, schlägt ein neues Archetyp-Modell vor, das fünf zentrale Komponenten umfasst: