KI-Offensiven der Berater

Weltweit nutzen 72 Prozent, in Deutschland 67 Prozent der Beschäftigten generative KI regelmäßig am Arbeitsplatz, so die internationale BCG-Erhebung. „Sie sind neugierig auf KI, fühlen sich aber oft mit der Technologie alleingelassen“, sagt BCG-Partner und Arbeitsweltexperte Philipp Kolo. Es fehle in vielen Firmen an klarer Führung, praxisnahem Training und Kommunikation: Nur ein Viertel aller Angestellten erhalte bei KI-Einsatz klare Unterstützung von Vorgesetzten.