Was er über Ihr Gehirn weiß, hilft im Wandel, vorne zu bleiben.

Mit zwölf Jahren beginnt Täuber mit einem Selbstversuch. Daheim entdeckt er ein Buch über autogenes Training, legt sich ins Badezimmer und folgt einer einfachen Anweisung: Er stellt sich vor, seine rechte Hand werde warm. Und tatsächlich spürt er Wärme. „Ich fühlte mich wie Houdini", erinnert er sich. „Wenn Gedanken das können – was ist dann noch möglich?" Die Frage wird zum roten Faden seiner Karriere. Täuber studiert Neurobiologie, promoviert und forscht zu den Mechanismen im Gehirn. Er kann auf rund 30 Publikationen verweisen.

Marcus Täuber steht vor Vorständen und Vertriebsteams auf der Bühne, arbeitet als psychologischer Coach mit Führungskräften und wird dort hinzugezogen, wo Menschen unter besonderer Belastung funktionieren müssen. Seine Keynotes verbinden Hirnforschung mit Live-Experimenten und unmittelbarer Selbsterfahrung.

trend. sprach mit ihm darüber, warum klassische Change-Kommunikation häufig wenig verändert, was Unsicherheit mit unseren Entscheidungen macht – und was das Management von Menschen lernen kann, die unter extremem Druck Leistung abrufen müssen.