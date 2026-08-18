Die teuerste Entscheidung ist die, die du nicht triffst.

Ein Bereichsleiter. Zwanzig Mitarbeitende. Ein Team, das grundsätzlich funktioniert — bis auf zwei.

Anna kommt zu spät. Nicht einmal, nicht zweimal. Immer. Seit Monaten. Meetings beginnen ohne sie — oder warten auf sie. Ihre Unterlagen sind halbfertig, wenn sie überhaupt kommen. Fünf Minuten vor dem Termin, mit Fehlern und halbgaren Gedanken. In Besprechungen sitzt sie da, nickt, sagt wenig. Wenn sie etwas sagt, bleibt es an der Oberfläche. Keine eigene Meinung. Keine Initiative. Nur das Nötigste — und auch das nur knapp. Im Homeoffice ist sie schwer erreichbar. Antwortet spät, manchmal gar nicht. Und die Krankenstände häufen sich — kurz, regelmäßig, immer freitags oder montags.

Thomas ist anders. Er ist da, er redet, er hat Meinungen. Aber Projekte, die bei ihm landen, verzögern sich. Immer. Nicht um Tage — um Wochen, manchmal Monate. Deadlines werden verschoben, Ergebnisse kommen halb fertig, Nachfragen bleiben offen. Das Team weiß es seit über einem Jahr: Was Thomas übernimmt, muss jemand anderes zu Ende bringen. Stillschweigend. Ohne dass es jemand ausspricht.

Das Team ist genervt. Nicht laut — aber spürbar. Die Blicke, wenn Anna wieder zu spät kommt. Das kurze Zögern, wenn Thomas in der Runde etwas zusagt. Die kleinen Seufzer. Die kurzen Nachrichten auf dem Handy unter dem Tisch. Die Witze im Flur, die keiner mehr lustig findet.

Und dann — das Subtilere. Die Guten beginnen, sich zurückzuziehen. Nicht dramatisch, nicht über Nacht. Aber merklich. Jene, die immer mitgedacht haben, melden sich seltener zu Wort. Jene, die freiwillig Verantwortung übernommen haben, warten jetzt, bis sie gefragt werden. Die Energie im Raum verändert sich. Etwas Wichtiges geht verloren — leise, ohne dass jemand es benennt.

Der Bereichsleiter sieht es. Natürlich sieht er es. Er spricht mit Anna. Er spricht mit Thomas. Klare Worte, klare Erwartungen. Man überlegt gemeinsam: Weiterbildung? Andere Aufgaben, die besser passen? Stundenreduktion? Oder die härteste Option — Kündigung?

Dann geht er zurück ins Büro. Ein dringendes Kundenprojekt wartet. Eine Eskalation. Ein Quartalsbericht. Anna und Thomas rücken in den Hintergrund. Man braucht die Leute noch. Man will keinen Konflikt. Man hofft, dass es sich irgendwie regelt.

Die Monate vergehen. Nichts ändert sich. Anna kommt weiter zu spät. Thomas liefert weiter zu wenig. Das Team trägt weiter mit — aber die Bereitschaft, über das Minimum hinauszugehen, schwindet. Schritt für Schritt. Kaum merklich. Bis man es eines Tages doch merkt.

Und dann regelt es sich doch.

Nach fast zwei Jahren kündigt Anna. Wenige Wochen danach Thomas. Der Bereichsleiter atmet auf. Das Team atmet auf.

Aber war das eine Lösung?