Ken Fischer: America last

In meiner letzten Kolumne ging ich auf die logisch nicht erklärbaren Zölle von Donald Trump ein. Die sich seither weiterhin überstürzenden Nachrichten sorgten für weitere Unsicherheit. Aktien hassen das – immer! Unsicherheit hemmt Unternehmen, bremst Investitionen und Wirtschaftswachstum; darunter leiden vor allem die USA. Ich erkläre Ihnen, wie Sie trotzdem profitieren. Das Urteil vom 28. Mai, das die meisten Trump-Zölle ablehnt, und die vorübergehende Aussetzung dieses Urteils am 29. Mai sind weitere Beispiele für dieses Hin-und-her. Nun kündigte Trump Zölle von 30 Prozent auf Importe aus der Europäischen Union an, die ab August gelten sollen.

Börsen verkünden stets die ultimative Wahrheit bei großen relativen Länder- und Sektorverschiebungen. Bis zum 29. Mai sind Nicht-US-Aktien in diesem Jahr um 5,8 Prozent gestiegen. Der ATX boomt sogar mit 25,1 Prozent mehr als doppelt so stark wie die 9,9 Prozent in Europa. China steigt um 4,2 Prozent. Aber US-Aktien? Abwärts um 7,9 Prozent. Von den 47 im MSCI-All-Country-World-Index vertretenen Ländern liegen die USA 2025 auf Platz 41 – und rutschen damit von vom ersten Platz ab, den sie 2023 und 2024 innehatten.

Warum? Durch das Lavieren von Trump sind die Fonds aus Amerika geflohen. Zölle schaden immer demjenigen am meisten, der sie verhängt. Börsen wissen, dass Bemühungen, Handelsdefizite zu reduzieren, töricht sind. Ein Handelsdefizit ist ein Kapitalbilanzüberschuss – ausländische Investitionen in den USA. Amerikas Rückstand zeigt, Bemühungen, dies rückgängig zu machen, sind schlecht.

Manche sagen, Trump ginge es nicht um Zölle, sondern um Deals. Vielleicht! Es gab bisher aber nur zwei: mit Großbritannien und China. Beide gut gefüllt mit Worthülsen, jederzeit wieder kündbare Deals, die dazu führen, dass die Zölle nun viel höher sind als 2024.

Zudem ändert sich das Gerede von Trump ständig. Fast täglich gibt es ähnlich wildes Schwanken, das die Unsicherheit noch erhöht.