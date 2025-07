Börsen legen nach Zolldeal USA - EU zu

Europas Börsen haben am Montag zum Handelsstart mit Gewinnen auf den Zolldeal zwischen der EU und den USA reagiert. Der Eurozonenleitindex Euro-Stoxx-50 stieg in den ersten Handelsminuten um 1,19 Prozent auf 5.416,07 Punkte. Der deutsche DAX legte 0,80 Prozent auf 24.411,27 Zähler zu. Etwas moderater fiel die Reaktion an der Wiener Börse aus. Der österreichische Aktienindex ATX gewann zu Handelsbeginn 0,53 Prozent auf 4.599,88 Punkte.

Die USA und die EU haben sich am Sonntag auf einen Basiszollsatz in Höhe von 15 Prozent auf die meisten EU-Importe in die USA geeinigt. Das gilt auch für Autos, Halbleiter und Pharmaprodukte. Die Einigung schaffe zudem einen Rahmen für die zukünftige Senkung der Zölle auf weitere Produkte, hieß es.