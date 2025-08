US-Zölle: Was ab morgen gilt

Die beiden Länder haben ähnliche Abmachungen wie die EU geschlossen, um noch deutlich höheren Zöllen zu entgehen: Bei Lieferungen in die USA werden auf die meisten Produkte 15 Prozent Zoll fällig. Laut Trump will Japan zudem seinen Markt zollfrei für US-Autos und Lastwagen sowie Reis öffnen und hat Investitionen von 550 Mrd. Dollar in den USA zugesagt. Südkorea sicherte demnach 350 Mrd. Dollar an Investitionen zu und will US-Flüssigerdgas für 100 Mrd. Dollar kaufen.