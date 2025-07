US-Zölle belasten VW, Puma & Co.

Der deutsche Automobilkonzern Volkswagen steckt weiterhin in der Krise. Im zweiten Quartal verzeichnete der VW-Konzern mit 2,29 Milliarden Euro um ein Drittel weniger Gewinn nach Steuern als im Vorjahr. Der Umsatz sank um 3 Prozent auf 80,6 Mrd. Euro. Die Verkaufszahlen in den USA gingen um 16 Prozent zurück. Nach den Angaben von VW sind vor allem das schlechte Abschneiden im Tagesgeschäft bei den Luxusmarken Porsche und Audi sowie die seit April geltenden US-Zölle von 25 Prozent auf Autoimporte für das magere Konzernergebnis verantwortlich. 1,2 Milliarden Euro kosteten die Einfuhrzölle den Konzern bisher. Das schwache Ergebnis sei auch auf margenschwächere E-Autos zurückzuführen, mit deren Verkaufszahlen sich Konzernchef Oliver Blume aber trotzdem zufrieden zeigte. Blume hofft unterdessen auf einen eigenen Deal, man sei mit dem US-Handelsministerium in konstruktiven Gesprächen

Bei Audi sackte der operative Gewinn im zweiten Quartal um zwei Drittel auf 550 Mio. Euro ab. Der Sportwagenbauer Porsche verdiente im Autogeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen - nur noch 154 Millionen Euro, nach 1,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Dagegen fuhr die Kernmarke VW von April bis Juni mit 991 Millionen Euro fast sechsmal so viel wie im sehr schwachen Vorjahreszeitraum ein. Damit verbucht die lange schwächelnde Kernmarke mehr operativen Gewinn als die beiden Premium-Schwestermarken zusammen. Durch die schwachen Ergebnisse werden tausende Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Bei Audi sollen 7.500, bei Porsche mindestens 1.900 Stellen gestrichen werden. Insgesamt baut der Konzern bis 2030 rund 35.000 Arbeitsplätze ab - ein Viertel aller Jobs.