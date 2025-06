Marriott Hotel für mehr als 100 Millionen Euro verkauft

Die Immobiliengesellschaft s Immo verkauft das Marriott Hotel an der Wiener Ringstraße für mehr als 100 Millionen Euro. Eine Sprecherin der Konzernmutter CPI Europe bestätigte gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht des Branchenblatts immoflash. Zu den Käufern wollte sie keine Angaben machen.

Es dürfte sich jedoch um den Private Equity Fonds Landfair mit Sitz in Luxemburg und die Investmentgesellschaft Evientro mit Sitz in Zypern handeln - der Verkauf wurde bereits vor einigen Tagen bei der Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet. Darin heißt es, die beiden Gesellschaften planen „100 Prozent der Anteile an und gemeinsame Kontrolle über Hotel DUNA Beteiligungs Gesellschaft m.b.H., Österreich, und damit indirekt gemeinsame Kontrolle über PCC-Hotelerrichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H. & Co KG, Österreich, sowie gemeinsame Kontrolle und alle Anteile an deren Komplementärin PCC-Hotelerrichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H, Österreich, zu erwerben."

Das Closing des Immobilienverkaufs wird für das zweite Quartal heuer erwartet, so die Sprecherin. Hier bedarf es noch der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Der Verkauf des Hotelbetriebs soll im Jänner 2026 über die Bühne gehen.

