Die Expansion der Grazer Supernova geht weiter

Geht in Österreich eine prominente Handelskette pleite, ist Frank Albert verlässlich zur Stelle: Der gebürtige Deutsche hat 2015 rund 60 Gewerbeimmobilien der Baumarktkette Baumax ebenso übernommen wie vor zwei Jahren fast 80 Standorte von Kika-Leiner; die meisten davon wurden weiterverkauft, u.a. an die XXXL-Gruppe.

Alberts Supernova-Gruppe ist mittlerweile in Österreich, Kroatien, Rumänien, der Slowakei und Slowenien tätig, sie verwaltet ein Portfolio von über 120 Gewerbeimmobilien im Gesamtwert von 2,1 Milliarden Euro. Auch beim Cobenzl-Projekt des Wiener Gastronomen Bernd Schlacher („Motto") war er mit an Bord.

Am Freitag wurde der Einstieg in den italienischen Markt bekannt gegeben. Erworben wurde das Einkaufszentrum La Scaglia in Civitavecchia nahe Rom. Verkäufer war der Dante-Fonds, der von der Kryalos SGR verwaltet wird und hinter dem die Partners Group steht. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben.

Verdrängen statt neu entwickeln, diesem Motto folgt Supernova seigt Jahren. „Das Entwickeln von Handelsimmobilien wie in den Nullerjahren – das ist vorbei", sagte Frank vor zwei Jahren im trend-Interview. „Heute gibt es nur noch Chancen in der Optimierung von bestehenden Objekten, aber wenige weiße Flecken für Neuentwicklungen."

La Scaglia hat 15.828 Quadratmeter und mehr als 30 Mieter, das Zentrum verzeichnet 1,72 Millionen Besucher pro Jahr. Und Albert lässt keinen Zweifel daran, dass er Appetit auf mehr hat: „Der Erwerb dieses Einkaufszentrums ist der erste Schritt in der Expansion der Supernova in Italien."