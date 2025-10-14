Neues vom Scheich: Wiener Grand Hotel sucht Käufer

Wer sich dieser Tage in die einst mondänen Ringstraßen-Galerien am Wiener Kärntner Ring verirrt, dem ist eher mulmig als zum entspannten Shoppen zumute. Etliche Geschäfte stehen leer, einige der Boutiquebesitzer sollen bereits in Konkurs gegangen sein. Lediglich den Billa Corso im Untergeschoss frequentieren noch gelegentlich hungrige Kunden. Auch im benachbarten Grand Hotel lief es schon einmal besser.



Seit dem Frühjahr dieses Jahres sind die zwei Gesellschaften, die Erste Wiener Hotel AG und die Grand Hotel GmbH, die diese beiden Luxusimmobilien besitzen, in Insolvenz. Beide werden dem saudisch-österreichischen Geschäftsmann Mohamed Bin Issa Al Jaber, in Wien auch bekannt als „der Scheich“, zugerechnet. Er hat die beiden Luxusobjekte in den 2000er-Jahren gekauft, dürfte seither aber nicht viel investiert haben und es mit der Rückzahlung der Schulden nicht so genau genommen haben. „Über Jahre hindurch wurde nichts repariert, die Aufzüge haben nicht funktioniert, es gab Wasserschäden und keinen Ansprechpartner“, berichtet eine Boutiquebesitzerin, die aus den Galerien ausgezogen ist. Das Hotel konnte in den letzten Jahren zwar die Umsätze von 16 auf 20,6 Millionen Euro steigern, die Kosten blieben aber stets zu hoch, was unter dem Strich ein dickes Minus bedeutete, wie aus einem aktuellen Gutachten der ÖRAG ersichtlich, das dem trend vorliegt. Auch die Auslastung war mit knapp 70 Prozent unterdurchschnittlich. Größter Gläubiger beider Gesellschaften ist die Raiffeisenbank International, die angeblich auch die Insolvenzanträge eingebracht hat und insgesamt Verbindlichkeiten im Ausmaß von rund 100 Millionen Euro hypothekarisch besichert hat.